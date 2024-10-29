Батьки зможуть оформити виплати на кожну свою дитину.

Усі громадяни України отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів в рамках програми зимової "єПідтримки". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, в межах цієї програми поставлено три основні цілі.

"Перша – матеріально підтримати українські родини. Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян. І зима – якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами. Тому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки", - сказав Шмигаль.

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Друга мета, за його словами, передбачає активізацію внутрішнього попиту на українські послуги, адже саме низький попит є одним зі стримувальних факторів для розвитку, зокрема малого й середнього, бізнесу.

Третьою метою він назвав демонстрацію єдності українського суспільства "для нашої стійкості та перемоги".

"Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином, частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", - підкреслив очільник уряду.

Заявку на виплату можна буде подати через "Дію" протягом зими. Виплати надійдуть на карту "Національного кешбеку", і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

Шмигаль наголосив, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

1000 гривень Зеленського - головні новини

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень.

Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію". Витратити їх можна буде на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг протягом зими.

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