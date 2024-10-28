За прогнозами уряду, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більше 15 мільйонів осіб.

Анонсовану президентом Володимиром Зеленським фінансову допомогу у 1000 гривень отримають не всі українці. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, за даними видання, українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату.

Водночас, за прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період пандемії COVID, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більше 15 мільйонів осіб.

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"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", - пише ЗМІ.

Також повідомляється, що повністю юридично оформити програму виділення допомоги Кабмін, планує до середини листопада:

"Це робиться для того, щоб в українців був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

Виплата 1000 гривень українцям: що відомо

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що кожному українцю виплатять 1000 гривень. Її можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг.

Глава держави уточнив, що програма почне діяти з 1 грудня. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію".

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