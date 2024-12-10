Станом на зараз вже подано понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень.

Українці, що не мають додаток "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "зимової підтримки" через банки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - написав він у Telegram.

За словами прем'єра, наразі через "Дію" вже подано понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", і цифра постійно збільшується.

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Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

"З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор", - додав Шмигаль.

"Тисяча Зеленського" – останні новини

В Україні 1 грудня розпочався прийом заявок в "Дії" на виплату тисячі гривень кожному українцю в межах програми "зимової єПідтримки", про що заявив президент Володимир Зеленський. Кошти можна отримати на картку "Національний кешбек". Батьки зможуть отримати виплату на своїх дітей.

Як повідомила депутатка Верховної Ради з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, гроші, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише на товари, що продаються у відділеннях та комунальні послуги.

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