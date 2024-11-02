Українці вже отримали перші виплати "Національного кешбеку" і навіть почали його витрачати.

Громадяни України матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів. Втім, це мають бути товари виключно українського виробництва. Про це під час зустрічі з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків повідомила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє Урядовий портал.

Вона уточнила, що 1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку "Національного кешбеку", що зекономить час і ресурс, адже система "вже побудована і пройшла всі випробування". За словами Свириденко, люди вже отримали перші виплати кешбеку і навіть почали його витрачати:

"Наразі кошти за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва".

За словами Свириденко, до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. При цьому розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не лише громадян, а й українських фармвиробників.

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Вона також нагадала, що під час дії попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках українці витратили понад на медикаменти 500 млн грн.

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Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев розповів, куди надійде 1000 гривень допомоги українцям і як їх можна буде витратити. За його словами, кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію".

Він також розповів, звідки з'явилися гроші на тисячу для українців. Як сказав Соболев, це кошти з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, з яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти до кінця року.

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