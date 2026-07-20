Мадяр заявив, що запропонує посаду президента Угорщини відомій шахістці

Очільник уряду зауважив, що кар'єра Юдіт Полгар завжди була пов'язана з досягненнями.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонує легендарній шахістці Юдіт Полгар зайняти посаду президента країни. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, країні потрібні єдність, мир і президент, яким може пишатися кожен угорець. Мадяр зазначив, що президентство - це не робота, не робоче місце, а найвища служба. Завдання ж президента – служити та представляти усіх угорців.

"Юдіт Полгар, яку сьогодні рекомендували на посаду президента республіки відомі діячі угорського суспільного життя, є такою людиною, тому я зустрінуся з нею завтра і запитаю, чи готова вона служити нашій країні на новій посаді до прийняття нової Конституції. Протягом десятиліть ім'я Юдіт Полгар було синонімом таланту та наполегливості. Як найуспішніша шахістка в історії шахів, вона 26 років без перерви очолювала світовий жіночий рейтинг, а також входила до десятки найкращих гравців в абсолютному світовому рейтингу", - заявив він.

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Очільник уряду також зауважив, що кар'єра Полгар завжди була пов'язана з досягненнями.

"Вона завдячує отриманим визнанням не своїм політичним уподобанням чи зв'язкам, а своєму винятковому таланту, працьовитості, безпрецедентній стійкості та чесності. Вона – угорка, чиї досягнення заслужили їй повагу та визнання вдома та в усьому світі. Особисто я вважав би великою честю, якби вона прийняла запрошення", - підсумував Мадяр.

Політична ситуація в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, Угорщина розслідує зв’язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією. Він перебуває під пильною увагою після витоку на початку цього року записів, на яких політик пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви.

У записі телефонної розмови Сійярто з Лавровим, що просочився в мережу, чутно, як угорський міністр просить свого російського колегу надати аргументи для використання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Раніше Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто, і що це питання вимагає ретельного розслідування. Ексглава МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією.

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