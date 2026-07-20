Pixel 11a: новий 'народний' смартфон від Google повністю розсекречено до анонсу

Новинка буде оснащена флагманським процесором, новим модемом MediaTek та оновленою фронтальною камерою.

Видання IT Home опублікувало технічні характеристики Google Pixel 11a, презентація якого очікується лише на початку 2027 року. Згідно з "витоком", найдоступніший представник сімейства Pixel запропонує одразу кілька важливих оновлень, зокрема новий процесор і модем.

Характеристики Google Pixel 11a:

процесор Google Tensor G6;

модем MediaTek M90;

8 ГБ оперативної пам'яті;

6,3-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2424×1080, частотою 60–120 Гц (LTPS-матриця) та яскравістю 3350 ніт;

новий датчик фронтальної камери для покращеного розпізнавання обличчя;

акумулятор ємністю 4870 мАг.

Однією з найпомітніших змін стане перехід на модем MediaTek M90. Попередні покоління Pixel нерідко критикували за високе енергоспоживання та нестабільну роботу модемів Samsung Exynos. Очікується, що нове рішення покращить якість зв’язку та позитивно позначиться на автономності пристрою.

Ще однією важливою особливістю стане використання актуального чіпсета Tensor G6, який встановлюватимуть у флагманську лінійку Pixel 11. До речі, Pixel 10a виходив із застарілим Tensor G4. Також підтверджено чотири кольори: чорний, сріблястий, зелений і пурпуровий.

Відео дня

Раніше в мережі з’явилися детальні характеристики лінійки Google Pixel 11, презентація якої відбудеться 13 серпня. Згідно з витоком, оновлення вийдуть неоднозначними – з помітними покращеннями, але й деякими погіршеннями.

УНІАН повідомляв, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

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