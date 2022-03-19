При цьому інфляція в РФ, ймовірно, досягне 30% на початку 2023 року.

Санкційний тиск на Росію через її повномасштабний напад на Україну призведе до падіння російського валового внутрішнього продукту на 14% у 2022 році.

Про це йдеться в прогнозі британських аналітиків Centre for Economics and Business Research.

"Одне з питань, яке впливає на ефективність санкцій і відповідну реакцію на валютному та інших ринках, - це те, як вони впливають на рівень життя Росії. Санкції проти Росії знизять ВВП Росії на 14%", - йдеться в оприлюдненому прогнозі.

При цьому, як прогнозують аналітики, інфляція у РФ, ймовірно, досягне 30% на початку 2023 року.

Війна проти України: