Як прогнозують аналітики, інфляція у РФ, ймовірно, досягне 30% на початку 2023 року / фото facebook.com
Санкційний тиск на Росію через її повномасштабний напад на Україну призведе до падіння російського валового внутрішнього продукту на 14% у 2022 році.
Про це йдеться в прогнозі британських аналітиків Centre for Economics and Business Research.
"Одне з питань, яке впливає на ефективність санкцій і відповідну реакцію на валютному та інших ринках, - це те, як вони впливають на рівень життя Росії. Санкції проти Росії знизять ВВП Росії на 14%", - йдеться в оприлюдненому прогнозі.
При цьому, як прогнозують аналітики, інфляція у РФ, ймовірно, досягне 30% на початку 2023 року.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.