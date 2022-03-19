На деяких напрямках ворога було відкинуто.

За добу суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося, противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Суттєвих змін в оперативній обстановці протягом доби не відбулося. Противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав", – зазначив він.

За словами Мотузяника, на деяких напрямках ворога було відкинуто. Зокрема, за кілька останніх днів від столиці ворога було відсунуто на близько 70 км.

Збройні сили України вже 4-й тиждень відбиваються від російських окупантів. І роблять це ефективно.

Кількість загиблих ворогів перевищила 14 тисяч, а поранених, напевно, втричі більше. Водночас ворог втратив вже третину своїх літаків. Що показово, в останні дні фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.

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