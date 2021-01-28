Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року зросла у порівнянні з груднем 2019 року на 15,6% - до 14 179 гривень.
Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень-це не бідністьПро це передає Державна служба статистики.
При цьому у порівнянні з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати в грудні 2020 року зріс на 18,3%.
Реальна заробітна плата в грудні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 17,2%, а в порівнянні з груднем 2019 року – на 10,1%.
Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року була у 2,8 раза вище мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на рівні 5 тисяч гривень.
Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернігівській області - 9 615 гривень, а найбільша - в Донецькій області – 12 781 гривні.
Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня 2020 року становив 21 812 гривень.
Що цьому передувало
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тисяч гривень.
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