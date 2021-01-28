Реальна заробітна плата в грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року зросла на 10,1%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року зросла у порівнянні з груднем 2019 року на 15,6% - до 14 179 гривень.

Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень-це не бідністьПро це передає Державна служба статистики.

При цьому у порівнянні з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати в грудні 2020 року зріс на 18,3%.

Реальна заробітна плата в грудні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 17,2%, а в порівнянні з груднем 2019 року – на 10,1%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року була у 2,8 раза вище мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на рівні 5 тисяч гривень.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернігівській області - 9 615 гривень, а найбільша - в Донецькій області – 12 781 гривні.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня 2020 року становив 21 812 гривень.

Що цьому передувало

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тисяч гривень.

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Автор: Ганна Нагорна