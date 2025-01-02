Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту (№ 11531) на сайті Верховної Ради.

Так, 31 грудня 2023 року акт було повернуто у парламент з підписом Президента. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відео дня

Згідно з документом, Кабінету Міністрів України протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону,

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Звільнення військових, неповнорідні родичі яких загинули на війні

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада минулого року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців, чиї неповнорідні родичі загинули на війні. Законопроєкт № 11531 підтримали 308 народних депутатів.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, який був ініціатором законопроєкту, "Рада надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях". Неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків - мати або батько.

Раніше, 21 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11391, який передбачає надання відстрочки від мобілізації громадянам, чиї близькі родичі, зокрема й неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти, беручи участь у бойових діях під час дії воєнного стану.

У законопроєкті 11531 йдеться вже про повне звільнення від мобілізації і військової служби для чинних військових, що, за словами Гончаренка, є справедливим кроком для родичів загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: