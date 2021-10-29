З наступного року планується розпочати велику державну програму енергозбереження.

Україна завдяки здійсненню заходів енергоефективності та енергозбереження в комунальній сфері може щорічно економити 1,5 млрд доларів.

Про це на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"Є ініціатива президента України з наступного року розпочати велику державну програму енергозбереження, яка допоможе нам у наших містах енергомодернізувати великі житлові будинки та тепломережі, що призведе до великої економії. За даними Міністерства економіки, до 1,5 мільярда доларів на рік ми можемо економити, лише здійснивши заходи енергоефективності та енергозбереження для комунальної сфери", - сказав він.

Енергоефективність в Україні:

21 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон, який створює фундамент для впровадження державної політики енергоефективності відповідно до європейських практик.

Тепер Кабінет міністрів має кожні 3 роки затверджувати Національний план дій з енергоефективності.

Автор: Дмитро Шварц