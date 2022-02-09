Пєсков зазначив, що ринки досить чуйно реагують на зростання напруги.

Посилення політичної напруги через ситуацію з Україною, а також перспектива введення санкцій проти Росії негативно позначаються на настрої бірж по всьому світу.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Комерсант".

За словами Пєскова, на цей момент Захід так і не виробив єдину позицію щодо введення санкцій.

"Хтось говорить про прийняття санкцій негайно, хтось, що ніякого прийняття санкцій без ефемерної агресії Росії бути не повинно, бо тоді санкції втратять свій стримувальний ефект. В цьому випадку скоріш колективний Захід сам не визначився", - сказав Пєсков.

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Пєсков зазначив, що ринки досить чуйно реагують на зростання напруги.

"Напруженість проєктується і на ринки, і на біржі, скрізь, і в Європі. Ринки реагують чуйно", - пояснив прес-секретар президента РФ.

Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: