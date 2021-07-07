Міністр фінансів зазначив, що скасування пільги з податку на додану вартість на операції з продажу житла стосуватиметься посередників на будівельному ринку.

У Міністерстві фінансів України зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується у більшості випадків попитом на ринку.

Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ухвалений в першому читанні законопроект про збільшення податків (№5600), у якому, зокрема, передбачається скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на операції з продажу житла на вторинному ринку.

"Враховуючи, що різниця вартості 1 кв. м житла в різних районах міста Києва сягає майже 100 тис. грн (від 17 тис. грн до 110 тис. грн), при однаковій собівартості будівництва, податки не мають прямого впливу на вартість житла, а вона формується у більшості випадків попитом на ринку", - зазначив міністр.

Він повідомив, що скасування пільги стосуватиметься посередників на будівельному ринку, які нічого не створюючи отримують шалені прибутки, а до бюджету не сплачують ні ПДВ, ні податку на прибуток.

"Саме через їхнє посередництво, як другого продавця, сьогодні українці покупають новозбудоване житло", - сказав Марченко.

Читайте такожВ Україні вводиться податок на нерухомість: скільки будемо платити за "зайві" метри

Міністр підкреслив, що на сьогодні перший продаж новозбудованого житла оподатковується ПДВ за ставкою 20%, крім операцій з першої продажі доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, які звільнені від оподаткування, ця пільга діятиме і надалі.

"Звільнення від ПДВ продажу житла на вторинному ринку насправді використовується в будівельній галузі в схемах мінімізації сплати податків, що існують вже багато років. Саме ці схеми ми намагаємось зруйнувати в законопроекті 5600", - пояснив Марченко.

Податок на нерухомість в Україні: що відомо

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував в парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект в першому читанні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький