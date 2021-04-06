Прогноз покращено порівняно з даними за жовтень минулого року.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року.

Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

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Прогноз покращено у порівнянні з даними за жовтень минулого року.

Згідно з розрахунками МВФ курс гривні до долара складе:

2021 рік - 27,98 грн/долар (попередній прогноз - 28,12 грн/долар)

2022 рік - 27,61 грн/долар (попередній прогноз - 27,96 грн/долар)

2023 рік - 27,59 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)

2024 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)

2025 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз-28,10 грн/долар).

2026 рік - 27,75 грн/долар.

Що цьому передувало

Як раніше пояснив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, скорочення надходжень іноземної валюти від нерезидентів призвело до збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанку, через що курс гривні ослаб.

31 березня 2021 року аналітики спрогнозували курс долара у квітні. Згідно з прогнозами, протягом усього квітня 2021 року курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривні/долар.

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Автор: Олена Коваленко