Згідно з прогнозом, протягом наступного місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривні/долар.

У квітні обмінний курс гривні залежатиме від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі та динаміки долара до кошика основних світових валют.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на фінансових аналітиків інвесткомпаній.

"Протягом наступного місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривні/долар", - йдеться у повідомленні.

Чому падала гривня

Обмінний курс української валюти закінчує березень нижче позначки 28 гривень/долар. У вівторок на міжбанку гривня зросла в порівнянні з попереднім торговим днем - до 27,86 у продажу і 27,84 в покупці. Тоді як минулого тижня гривня дешевшала, до кінця тижня пробивши позначку на торгах 28 гривень/долар. І це при тому, що багато експертів очікували сезонного зміцнення української валюти.

Є кілька факторів, які впливали на ослаблення курсу, говорять аналітики. Як зазначив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, інвестори зараз не дуже прихильні до ринків, що розвиваються, до чого додаються погашення ОВДП і занепокоєння через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. "І в цій комбінації валютний ринок отримав зміщення балансу на користь попиту, що і призвело до чергових коливань курсу", - зазначив він.

Голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін вважає, що основним чинником зростання курсу долара стає загальне зміцнення американської валюти стосовно решти світових валют.

"Як підтвердження таких тенденцій можна взяти динаміку так званого індексу долару (USDX), який розраховується на основі курсу долара до шести валют, а саме до євро (EUR), єни (JPY), фунту стерлінгів (GBP), канадського долара (CAD), шведської крони (SEK) і швейцарського франка (CHF). За минулий тиждень індекс долара підвищився на 1,3%. За той же проміжок часу курс долара виріс стосовно гривні на 1,0% до 28 гривень/долар", - зазначив Чурін.

Плани на квітень

Якщо говорити про прогноз ситуації на валютному ринку у квітні, то, на думку Тараса Котовича, протягом наступного місяця курс гривні повинен зміцнюватися в напрямку 27,5 гривень/долар.

Цьому, як вважає аналітик, сприятиме очікуване відновлення припливу коштів нерезидентів у гривневі ОВДП, дія сезонних чинників і сприятливі умови торгівлі.

Тоді як Дмитро Чурін вважає, що у квітні є передумови очікувати подальшого ослаблення гривні. "Відповідно, найближчим рівнем бачиться досягнення відмітки 28,5 гривні/долар", - резюмував Чурін.

Що цьому передувало

Як раніше пояснив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, скорочення надходжень іноземної валюти від нерезидентів призвело до збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанку, через що курс гривні ослаб.

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Автор: Катерина Жирій