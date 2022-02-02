Через неформальні канали в Україну переведено 6,9 млрд дол.

Обсяг приватних грошових переказів в Україну за 2021 рік склав 15,03 млрд дол., що на 25% більше, ніж за попередній рік (11,98 млрд дол.).

Про це повідомляється у звітності на офіційному сайті Національного банку України.

Зокрема, згідно з оприлюдненими даними, сума грошових переказів у грудні склала 1,43 млрд дол., і це другий найбільший місячний обсяг переказів за рік після вересня(1,49 млрд дол.).

У статистиці грошових переказів НБУ враховує як офіційні, так і не офіційні канали переказів.

Читайте такожПерекази заробітчан в Україну почали падати

По офіційних каналах за минулий рік надійшло 8,13 млрд дол. З них через міжнародні платіжні системи - 3,16 млрд дол., через коррахунки банків-936 млн дол., як оплата праці-4,04 млрд дол.

Через неформальні канали в Україну переведено 6,89 млрд дол.

Як змінювалися суми переказів:

За 2019 українці перевели 12 мільярдів доларів. Цього року очікувалося, що сума переказів буде значно меншою.

У січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами склав: в Україну з-за кордону - 5365 млн дол. США в еквіваленті; з України за кордон - 246 млн дол. США в еквіваленті.

За підсумками серпня 2020 року обсяг грошовий переказ трудових мігрантів в Україну скоротився на 11% в річному вираженні та склав $906 млн.

Заяви Зеленського та Шмигаля щодо заробітчан:

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що ставить собі та уряду мету повернути українців, які через складну економічну ситуацію змушені працювати за кордоном.

10 вересня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін не відмовився від наміру повернути в Україну заробітчан.