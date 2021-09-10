Раніше президент Зеленський неодноразово називав це метою для себе і уряду.

Кабінет міністрів не відмовляється від наміру повернути в Україну всіх бажаючих громадян, які сьогодні працюють за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в залі парламенту повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Звичайно, ми будемо працювати по залученню нових інвестицій, створенню нових робочих місць, оскільки у нас досить велика кількість людей вже працюють за кордоном. І, звичайно, ми маємо намір, це прописано в програмі уряду, і в програмі президента України - ми маємо намір повернути всіх людей, які хочуть повернутися в Україну і мати тут гідну заробітну плату", - сказав він.

Також прем'єр додав, що зараз в Україні покращилася ситуація з безробітними.

"На сьогодні кількість офіційно зареєстрованих безробітних менше 300 тис., а на початок карантину – 361 тис. На сьогоднішній день у фонді зайнятості існує близько 70 тис. вакансій... Урядом розробляються і пропонуються програми підтримки малого та середнього бізнесу", - сказав Шмигаль.

Заява Зеленського про заробітчан:

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що ставить собі і уряду мету повернути українців, які через складну економічну ситуацію змушені працювати за кордоном.

Середня зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата українців за рік зросла майже на чверть і в червні склала 14 тис.313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, порівняно з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року порівняно з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% в 2021 році, 8,5% в 2022 році і 8% в 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Дмитро Шварц