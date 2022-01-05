Польська влада скоротила терміни розгляду заяв на отримання національної візи.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону, який передбачає фактичну легалізацію іноземців-заробітчан. Дане рішення має посилити приплив трудових мігрантів.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Підписаний закон спрощує процедуру оформлення посвідки на перебування в Польщі на строк до трьох років людям, які планують тривалий час працювати в країні. Тепер для оформлення більше не потрібні наступні документи:

документи про наявність місця проживання;

довідка про регулярний і стабільний дохід.

Читайте такожДо $3 тисяч на місяць: кому з українських заробітчан поляки готові платити навіть без диплома (фото)При цьому більше не треба оформляти новий вид на тимчасове перебування, якщо заробітчанин змінив роботодавця.

Крім того, термін перебування в Польщі на підставі сезонного дозволу на роботу і заяви роботодавця про працевлаштування збільшили до 24 місяців.

Також скоротили терміни розгляду заяв на отримання національної візи та інших дозвільних документів з 60 до 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, на 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні. У тому числі зросла кількість заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном.

При цьому аналітики констатували, що у Польщі активізувалися російськомовні шахраї, які наживаються на українцях.

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