Курс гривні в 2022 році девальвував на 5,1%, тоді як за таку ж кількість днів у березні 2020 року – на 14%.

Валютний ринок України зараз значно стійкіший до шоків, ніж під час попередніх криз.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Якщо порівняти поточну ситуацію з шоком, викликаним COVID-19 в березні 2020 року, коли тільки почали діяти карантинні обмеження, то побачимо ряд відмінностей: з початку 2022 року НБУ для стабілізації ситуації продав з резервів 1,068 млрд дол. (чисте сальдо), тоді як за аналогічний період березня 2020 року – 2,2 млрд дол., тобто цього року - вдвічі менше", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в січні 2022 року населення купило валюти на суму 165 млн дол., тоді як у березні 2020 року - на 224 млн дол. Курс гривні у 2022 році девальвував на 5,1%, тоді як за таку ж кількість днів у березні 2020 року – на 14%.

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"Національний банк України й надалі буде дотримуватися політики гнучкого курсоутворення і готовий застосувати в разі необхідності комплекс монетарних інструментів для стабілізації ситуації на валютному ринку і мінімізації психологічного фактора ослаблення гривні", - додали в НБУ.

Раніше в Нацбанку відзначили, що нагнітання інформаційного фону навколо потенційної військової агресії Росії позначиться на падінні вартості українських активів і девальваційному тиску на курс національної валюти.

Курс на 26 січня:

НБУ на четвер, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.