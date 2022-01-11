Зростання валового продукту України у 2021 році складе, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
"Зростання ВВП України у 2021 році складе, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це також нижче за відповідні показники у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 10,1% ВВП припадає на інвестиції", - зазначив Данилишин.
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Глава Ради НБУ також підкреслив, що відновлення промислового виробництва також відбувається в масштабах менших, ніж падіння у 2020 році: за 11 місяців 2021 року приріст склав всього 1,3% проти падіння на 4,5% у 2020 році. При цьому, менше ніж 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.
ВВП і держбюджет:
ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього споживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.
У Державному бюджеті на 2021 рік закладено було зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.
Прогноз:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року побільшати на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.