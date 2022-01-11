За словами Голови Ради НБУ Богдана Данилишина, відновлення українського промислового виробництва в 2021 році відбувалося в масштабах менших, ніж падіння в 2020 році.

Зростання валового продукту України у 2021 році складе, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Зростання ВВП України у 2021 році складе, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це також нижче за відповідні показники у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 10,1% ВВП припадає на інвестиції", - зазначив Данилишин.

Читайте такожБуде набагато гірше: у Мінекономіки змінили прогноз зростання ВВП України

Глава Ради НБУ також підкреслив, що відновлення промислового виробництва також відбувається в масштабах менших, ніж падіння у 2020 році: за 11 місяців 2021 року приріст склав всього 1,3% проти падіння на 4,5% у 2020 році. При цьому, менше ніж 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.

ВВП і держбюджет:

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього споживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено було зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Прогноз: