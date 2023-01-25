На сьогодні 1 827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

Спільна банківська мережа Power Banking, яка додатково оснащена, щоб працювати навіть в умовах перебоїв з енергопостачанням, зросла більш ніж в 1,5 рази або на 640 банківських відділень за останній місяць.

Про це повідомила прес-служба Національного банку, зазначивши при цьому, що 40% від загальної кількості банківських відділень готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

"Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих і знаходяться на окупованих територіях і територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту. Це 1 827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За словами голови НБУ Андрія Пишного, Національний банк визначав мету досягти позначки в 35% від мережі кожного з банків.

"Деякі банки ще наближаються до певного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень Power Banking буде рости і надалі", - сказав він.

У НБУ нагадали, що в умовах блекаута у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік актуальних банківських послуг, зокрема, отримання готівки (в банкоматах або касі); платежі, переказ грошових коштів (в касі або терміналах самообслуговування); обмін валюти (у разі наявності готівкової валюти в касі); консультації менеджерів з фінансових питань.

Чи працюватимуть банки під час блекаута:

Засновник найпопулярнішого мобільного банку в Україні Олег Гороховський запевнив, що команда готова до тривалих відключень світла і картами можна буде розрахуватися в магазинах, які працюють на генераторах. Українців запевнили, що мобільний додаток і всі основні сервіси оплати будуть доступні.

У "ПриватБанку" повідомили, що частина відділень працюватимуть під час блекауту – їх всього 100. Решта ж відділень банку будуть відкриватися в залежності від наявності електрики.

26 грудня 2022 року за ініціативи Національного банку всі системно важливі банки в Україні об'єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking, відділення якої працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Атаки на енергосистему України:

З жовтня 2022 року окупанти не припиняють ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Вас також можуть зацікавити новини: