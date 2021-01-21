Фактичні надходження перевищили очікувані більш ніж на 4,8 мільярда гривень, або на 7,6%.

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні товарів до загального фонду державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 68,4 мільярда гривень, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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Як повідомила прес-служба Державної податкової служби, фактичні надходження перевищили очікувані на більш ніж 4,8 мільярда гривень, або на 7,6%.

"За грудень 2020 року до загального фонду державного бюджету України зібрано акцизного податку з вироблених в Україні товарів у сумі майже 7,3 мільярда гривень. Це на 26,1%, або на 1,5 мільярда гривень, більше очікуваних надходжень податку. У порівнянні з груднем 2019 року, надходження зросли на 2,4%, або на 167,4 мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до спеціального фонду держбюджету в січні-грудні 2020 року надійшло майже 12,1 мільярда гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, що на 3,9%, або на 454,7 мільйона гривень, більше очікуваних надходжень податку. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року, надходження зросли на 45,5%, або на 3,8 мільярда гривень.

Також повідомляється, що безпосередньо в грудні сума надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів до спеціального фонду держбюджету склала майже 1,2 мільярда гривень. Це становить 112,2% від очікуваного показника, додаткові надходження склали 129 мільйонів гривень. За даними податкової служби, у порівнянні з груднем 2019 року надходження зросли на 75,2%, або на 507,4 мільйона гривень.

Що цьому передувало

У грудні 2018 року Кабінет Міністрів прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби.

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Автор: Богдан Слуцький