Курс євро втратив ціну щодо гривні.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 39,70 грн за долар. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 10 копійок - до 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн/дол., євро - 40,90 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом долара в Україні - прогнози експертів

За прогнозами експертів, курс долара в Україні у найближчі один-два тижні може незначно знизитися. "Наскільки - сказати конкретно складно. Але точно це не буде якесь істотне зниження. Можливо, приблизно на 10-20 копійок" - сказав керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами директора департаменту казначейства COMINBANK Германа Марченка, протягом 20-26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься досить стабільна і прогнозована ситуація.

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