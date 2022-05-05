Група нардепів Верховної Ради пропонують вилучити з обігу в Україні національну валюту держави-агресорки.
На сайті парламенту зареєстровано одразу три законопроекти.
Згідно з текстом законопроекту №7334, пропонується тимчасово, на період воєнного стану, "зняти" російський рубль з обігу у всіх українських банках, це стосується й перевезення валюти через кордон.
Йдеться про примусове депонування активів у російському рублі без врахування будь-яких процентів, комісії тощо. Водночас це не означає зупинення права власності.
Ініціатива пропонує вивести з цивільного обороту рублеві активи резидентів Росії чи підконтрольних Росії українських резидентів.
В такому разі НБУ отримує право – за запитом КМУ – поширювати зазначені обмеження на валюти інших країн, які сприяють агресивній війні РФ проти України, в тому числі Білорусі.
Також законопроект №7334 стосується: заборони допуску до торгів фінансовими інструментами, вираженими у російських рублях; заборони встановлювати обмінний курс валюти агресора (крім репарацій); криміналізації незаконних дій із виведеними з цивільного оборону рублями РФ.
Другий законопроект № 7335 пропонує внести зміни до Митного кодексу, визначивши порядок вилучення й утилізації рубля (платіжних документів), виведених з цивільного оборону у разі транскордонних переміщень через митницю.
Ініціативою мають намір максимально спростити вилучення іноземної валюти, виведеної з обігу, яка переміщується через митницю.
Третій законопроект № 7336 пропонує встановити суворі санкції за порушення порядку поводження з іноземною валютою, виведеної з цивільного обороту в Україні або вираженими в ній платіжними інструментами (борговими зобов’язаннями).
Додається нова стаття про незаконне використання платіжних засобів, якою хочуть криміналізувати дії щодо самовільного припинення обігу гривні в Україні чи намір обмежити використання української національної валюти.
Такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що демократичний світ повинен відреагувати потужними санкціями на будівництво окупантами катівень та введення рублевої зони на півдні Україні.