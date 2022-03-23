В Херсонській області окупанти планують з квітня вводити в обіг рублі.
Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.
"З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі. Будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, швидше за все, виплачувати зарплати "нової адміністрації". Думаю... дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних і комунальних установах", - зазначив він.
Хлань вважає, що Херсонщину починають втягувати в "рублеву зону".
"ХНР" все ближче, але відправимо цю "ХНР" за російським кораблем", - підкреслив депутат.
Він закликав громадян ігнорувати розрахунок в рублях.
Нагадаємо, що раніше в Херсоні окупанти застосували сльозогінний газ для розгону людей, які вийшли на мирний мітинг.
Також загарбники проводили "фільтраційні" заходи у Херсонській області.