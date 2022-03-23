Загарбники будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, швидше за все, виплачувати рублями зарплати "нової адміністрації".

В Херсонській області окупанти планують з квітня вводити в обіг рублі.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

"З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі. Будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, швидше за все, виплачувати зарплати "нової адміністрації". Думаю... дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних і комунальних установах", - зазначив він.

Хлань вважає, що Херсонщину починають втягувати в "рублеву зону".

"ХНР" все ближче, але відправимо цю "ХНР" за російським кораблем", - підкреслив депутат.

Він закликав громадян ігнорувати розрахунок в рублях.

Нагадаємо, що раніше в Херсоні окупанти застосували сльозогінний газ для розгону людей, які вийшли на мирний мітинг.

Також загарбники проводили "фільтраційні" заходи у Херсонській області.

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