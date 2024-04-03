Більшість користувачів, які надіслали скаргу на роботу WhatsApp, повідомили, що у них не відкривається програма.

Увечері 3 квітня у роботі популярних месенджерів та соцмереж почали спостерігатимся проблеми: користувачі скаржаться на роботу WhatsApp, Instagram та Facebook. Це слідує з даних сервісу Downdetector. Збій підтвердила організація NetBlocks, яка займається моніторингом доступу до мережі по всьому світу.

Більшість користувачів, які надіслали скаргу на роботу WhatsApp, повідомили, що у них не відкривається програма. Повідомляється про проблеми з доступом до веб-версії месенджера та отримання повідомлень.

"Ми знаємо, що деякі люди зараз стикаються з проблемами, ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернути роботу на 100% для всіх", - написали в прес-службі компанії в X (Twitter).

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У 65% скарг від користувачів Instagram стосуються проблеми з роботою програми, 7% поскаржилися на проблеми з входом до облікового запису.

Проблеми з роботою програми Facebook відзначають 49% користувачів, 35% виявили збій у роботі сайту та 16% мають труднощі із входом у профіль.

Збої в роботі месенджерів - деталі

5 березня у соціальній мережі Facebook стався масштабний збій. Користувачі з усього світу повідомляли про те, що їх "вибило" з акаунтів.

Як стало відомо з показників сайту Downdetector, постраждали від збою не лише користувачі з України, а й з інших країн. Надійшо понад 3 тисячі повідомлень про помилки в роботі мережі.

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