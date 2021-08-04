Шкарлет наголосив, що МОН працює над тим, щоб професія вчителя дійсно була високооплачувана.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна не пасе задніх за показником розміру заробітної плати вчителів. За його словами, МОН працює над тим, щоб професія вчителя дійсно була високооплачувана.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Слово і діло".

Під час інтерв’ю міністру не сподобалося порівняння зарплат учителів в Україні та Литві, де зарплата освітян складає 1100 – 1500 євро на місяць. Також там педагоги раз на рік отримують премії – 100% від зарплати. А в Україні ж вчителі заробляють значно менше. Шкарлет у відповідь зауважив:

"Є країни, де вдвічі менше, ніж у нас отримують зарплати. І таких багато. Чому ми беремо Литву? Україна ж не пасе задніх у заробітних платах вчителів. Звичайно, хочеться більше, і ми працюємо над тим, щоб було більше".

Міністр освіти наголосив, що у 2020 році зростання зарплат вчителів було на 8%, цього року вона також збільшилася на 20%, і ще майже на 9% зросте у грудні 2021.

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Шкарлет додав, що престижність роботи вчителя він підтримує, і йому хочеться, щоб зарплати були більші.

"Об'єктивно освітня галузь просто дуже велика, мультиплікатор дуже складний. Якщо ми підвищуємо навіть на 1%, враховуючи ту кількість вчителів та шкіл, яка є, цей мультиплікатор спрацьовує на дуже великі кошти", – запевнив він.

За словами Шкарлета, бюджет – не гумовий.

"Є ще і медицина… Ніхто не очікував, що буде COVID-19. Це дуже великий виклик, на який треба багато коштів. А ще у нас війна іде… Ми ж країна, яка воює, і ми маємо берегти свої кордони", – підсумував міністр освіти.

Зазначимо, середня зарплата вчителів у червні цього року склала 14 158 гривень, а це у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 гривень).

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Автор: Вікторія Гордієнко