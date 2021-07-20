Всього техніку повинні закупити для 60 тисяч вчителів.

Кабінет міністрів виділить для вчителів 980 мільйонів гривень. На ці кошти мають закупити ноутбуки для 60 тисяч педагогів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Всього в бюджеті на поточний рік передбачено 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 в школах і його наслідками, з них 980 мільйонів гривень підуть на покупку ноутбуків для вчителів.

"Вже цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей", - зазначив глава відомства Михайло Федоров.

Читайте такожВчителька з Одещини відважилася скласти ЗНО з біології разом зі своїми учнями: стали відомі її результати

Передбачається, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень.

При цьому зазначено, що кошти будуть розподілятися в залежності від величини населеного пункту:

у Києві та громадах з населенням понад 40 тисяч осіб-70% - коштом субвенції, 30% - коштом місцевих бюджетів;

у малих містах-90% - коштом субвенції, 10% - коштом місцевих бюджетів;

у селах, селищах, гірських населених пунктів та містах на лінії зіткнення - 95% - коштом субвенції, 5% - коштом місцевих бюджетів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заробітні плати вчителів планують збільшити на 30%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець