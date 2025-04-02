Зокрема, проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у кількох регіонах.

Україна отримає 432 млн доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Як повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідні угоди у рамках проєкту DRIVE були підписані сьогодні у Києві між Міністерством розвитку громад та територій України й Світовим банком.

"Проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Глава уряду нагадав, що проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця.

"Частина фінансування включає 212 млн доларів від МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, - УНІАН) за підтримки Уряду Японії та 10 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України", - додав прем’єр-міністр.

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1 квітня Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро траншу в межах Ukraine Facility. Загальна фінансова допомога в межах програми Ukraine Facility досягла 19,6 млрд євро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

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