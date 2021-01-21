Переговори між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України тривають з грудня минулого року.

Україна веде переговори зі Світовим банком про отримання майже 2,5 млрд грн на заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 і вакцинацію.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила на онлайн-брифінгу.

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"Майже 2,5 мільярда гривень планується виділити для нового проекту - екстреного реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала Шаталова

За її словами, ці переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня минулого року.

Шаталова зазначила, що в рамках підготовки проекту буде врахована затверджена стратегія розгортання вакцинації, в рамках якої надаватиметься пріоритет громадянам з груп найбільшого ризику, що сприятиме максимально ефективному використанню обмежених ресурсів.

Що цьому передувало

Влада України в лютому очікує перші поставки вакцини від COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що початок вакцинації від COVID-19 в Україні заплановано на другий тиждень лютого.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб).

30 грудня Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

13 січня 2021 року глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

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Автор: Надя Пришляк