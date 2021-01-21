Україна веде переговори зі Світовим банком про отримання майже 2,5 млрд грн на заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 і вакцинацію.
Про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила на онлайн-брифінгу.
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"Майже 2,5 мільярда гривень планується виділити для нового проекту - екстреного реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала Шаталова
За її словами, ці переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня минулого року.
Шаталова зазначила, що в рамках підготовки проекту буде врахована затверджена стратегія розгортання вакцинації, в рамках якої надаватиметься пріоритет громадянам з груп найбільшого ризику, що сприятиме максимально ефективному використанню обмежених ресурсів.
Що цьому передувало
- Влада України в лютому очікує перші поставки вакцини від COVID-19.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що початок вакцинації від COVID-19 в Україні заплановано на другий тиждень лютого.
- Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб).
- 30 грудня Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 13 січня 2021 року глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.
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