З початку року сума вкладів зросла на понад 87 млрд гривень.

Станом на 1 жовтня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках України склала 1,139 трлн грн, що на 23,9 млрд грн перевищує показник станом на 1 вересня.

Як повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, нинішня сума вкладів на 87,3 млрд грн перевищує показник станом на 1 січня. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня вклади у національній валюті склали 736 млрд грн, в іноземній валюті – 402,8 млрд грн.

Зазначається, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 134 млрд грн (11,8% від загальної суми вкладів).

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У фонді нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

"Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 64 банки", - повідомили у ФГВФО.

Депозити в Україні

За інформацією Фонду гарантування, українці нарощують депозити. Станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках України складала 1,110 трлн гривень.

У жовтні 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило разом з Фондом гарантування вкладів нову послугу, з якою вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти в "Дії". Наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували.

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