У НБУ вважають, що до кінця року ціни на газ встановляться на рівні аналогічного періоду минулого року.

Згідно з прогнозом Національного банку України влітку 2021 року вартість природного газу буде у два рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2021 року.

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"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищить цінові мінімуми минулорічного літа. Тому внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в II кварталі", - очікують в НБУ.

Водночас у Нацбанку вважають, що до кінця року ціни на газ встановляться на рівні показників аналогічного періоду минулого року. Очікується, що це відбудеться завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

Також в НБУ очікують підвищення тарифів на опалення і гарячу воду у 2021 році.

"Тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не коригувалися у 2020 році, попри подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", — йдеться в прогнозі.

Подорожчання тарифів у Нацбанку пояснюють зростанням заробітних плат у сфері ЖКГ (внаслідок підвищення мінімальної зарплати), а також інших виробничих витрат.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

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Автор: Олена Коваленко