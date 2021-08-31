Декларування буде проводитися з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня в Україні розпочне роботу спеціальна державна програма "податкової амністії" , яка передбачає можливість добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати спеціального збору до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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"З 1 вересня починається процес одноразового добровільного декларування. Це дуже важливий етап. З завтрашнього дня громадяни України матимуть можливість одноразово задекларувати можливі доходи: нерухоме, рухоме майно, які вони вважають за можливе задекларувати", - сказав Марченко.

За його словами, декларування, яке стартує з 1 вересня, - це право, а не обов'язок зняти всі питання раз і назавжди про походження майна.

"Йдеться про доходи, за якими, можливо, не були сплачені податки, або інформація про сплату таких податків відсутня, і громадяни не можуть довести, що такі доходи отримані. Декларування відбуватиметься протягом року. Зараз ми тільки стартуємо", - зазначив міністр.

Він додав, що переважно сервіси з декларування надаватиме податкова. Також Марченко допустив зміни в правовій базі. Міністр закликав громадян, які мають великі активи, "задекларувати статки, сплатити компенсацію і спокійно розпоряджатися активами".

За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, взяти участь у "податковій амністії" можуть всі охочі.

"Ми ніяких обмежень не встановлювали в законопроекті. Це податкові резиденти України, які є резидентами на момент декларування або отримання доходу. Тобто можливою є ситуацію, коли людина жила в Україні протягом тривалого часу, потім поїхала за кордон, але, заробивши статок, хоче її задекларувати", - сказав Гетманцев.

Декларування: що необхідно знати

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками:

перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні;

друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів;

третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

Автор: Богдан Слуцький