Декларацію можна подати вже з 1 вересня

Спеціальне добровільне декларування доходів стартує в Україні 1 вересня поточного року. У зв'язку з цим Міністерство фінансів випустило для українців інструкцію

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Хто подає декларацію

Фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті. Фізичні особи-нерезиденти, які на момент придбання у свою власність об'єкта декларування були резидентами та не звільнені від сплати податків.

Коли подавати декларацію

з 1 вересня поточного року по 1 вересня 2022 року.

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Неповнолітні або недієздатні громадяни, а також особи, чия дієздатність обмежена. Особи, проти яких Україна застосувала економічні та інші санкції. Особи, які починаючи з 1 січня 2005 року подавали або повинні подавати декларації відповідно до законів Про запобігання корупції. Крім тих громадян, які претендували або претендують на зайняття посад з обов'язковим поданням декларації, та не були призначені або обрані.

Що треба вносити в декларацію

Українцям треба буде внести в декларацію активи, які знаходяться на території країни або за її межами, є їх власністю, але податки та збори не були сплачені повністю або частково.

Що належить до об'єктів декларування

Нерухоме майно

земельні ділянки;

житлова нерухомість;

нежитлова нерухомість.

Рухоме майно

транспорт та інші самохідні машини або механізми;

цінне рухоме майно, наприклад, предмети мистецтва, антикваріат, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби та інше.

Читайте такожУ Мінфіні розповіли, в якій сфері місцева влада заощаджує на українцяхВалютні цінності

банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках;

національна валюта;

іноземна валюта, крім готівкових коштів;

права грошової вимоги: депозити, вклади, надані борги за договором позики тощо.

Інші об'єкти:

паї у майні юросіб або утвореннях без статусу юрособи;

інші корпоративні права;

майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

цінні папери та фінансові інструменти, визначені законом;

дивіденди, відсотки та інші аналогічні вигоди, не пов'язані з правом власності на цінні папери, паї.

Що не може бути задекларовано

Активи, отримані в результаті злочину, крім кримінальних або інших порушень законодавства, пов'язаних з:

ухиленням від сплати податків і зборів;

ухиленням від сплати ЄСВ та внесків до Пенсійного фонду;

порушеннями у сфері валютного законодавства;

порушеннями передбачених пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Активи, що належать декларанту, який є фігурантом досудового розслідування або судового провадження щодо цих активів.

Гроші в національній та іноземній валютах, які на дату декларування були в готівковій формі

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата: де та скільки платятьАктиви, які знаходяться у фінустановах країни-агресора.

Ставки збору

Загальна ставка-5% поширюється на:

валютні цінності на рахунках у банках України;

права грошової вимоги до резидентів;

об'єкти декларування, визначені підпунктами "б" - "е" пункту 4 цього підрозділу, які знаходяться в Україні, крім тих, що оподатковуються за ставкою 9%

Закордонні активи-9%:

валютні цінності на рахунках в іноземних банках або іноземних фінустановах;

права грошової вимоги до нерезидентів;

об'єкти декларування, визначені підпунктами "б" - "е " пункту 4 цього підрозділу, зареєстровані за кордоном, крім тих, що оподатковуються за ставкою 2,5%.

Активи у вигляді ОВДП - 2,5%

номінальна вартість держоблігацій України з терміном обігу більше, ніж рік без права дострокового погашення, придбаних у період з 1 вересня поточного року до 31 серпня 2022 року до подання декларації.

Альтернативні ставки збору

Українці можуть обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно до сплати податків трьома рівними частинами щорічно

Активи, які не вимагають подання декларації

Нерухоме майно на території України:

апартаменти/квартири загальною площею не більше 120 кв. м. або документально підтверджені майнові права на таку квартиру багатоповерхівці, будівництво якої ще не завершено;

житловий будинок на території України площею або житлового будинку незавершеного будівництва не більше 240 кв. м. за умови наявності права власності на землю.

Об'єкти нежитлової нерухомості:

Нежитлові некомерційні будинки некомерційного або такі будинки незавершеного будівництва площею не більше 60 кв. м.

Земельні ділянки

У межах норм безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України.

Транспортний засіб

Один транспортний особистий засіб, але некомерційного використання

Інші активи

Активи, вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду декларування

Як проходитиме декларування

Одноразову добровільну декларацію потрібно подати до Державної податкової служби України подає безпосередньо декларант в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі "одноразова (спеціальна) добровільна декларація".

При цьому необхідно готівкові кошти в національній та іноземній валютах і банківські метали розмістити на банківських рахунках до подачі одноразової декларації.

Що дає декларування

Податкова не перевірятиме джерела доходів, шляхом яких придбали активи.

Ці дані не можуть бути використані в розслідуваннях і перевірках та як докази в кримінальних і адміністративних справах.

Ці дані конфіденційні й не підлягають розголошенню без письмової згоди, крім випадків, передбачених законами або рішенням суду.

Звільнення від сплати військового збору

До декларанта, який повністю сплатив збори у встановлених порядку, строки та розмірі, не можуть:

застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи та слідчі дії у зв'язку з придбанням активів, зазначених у декларації, за будь-який період до 1 січня поточного року;

відкривати справи за порушення податкового та валютного законодавства країни.

Добровільне одноразове декларування: що відомо

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон Про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону Про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Автор: Анастасія Горбачова