Обсяг переказів за вересень становить понад мільярд доларів.

Заробітчани у вересні збільшили грошові перекази до України.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Нацбанку України.

"Їхній обсяг за вересень становив понад мільярд доларів, що майже на 6% більше, ніж минулоріч", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що водночас протягом січня-вересня обсяг грошових надходжень від українських заробітчан сягнув майже 8,5 мільярда доларів.

"В НБУ спрогнозували, що у зв'язку з карантином перекази від трудових мігрантів будуть суттєво меншими ніж зазичай", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

У Польщі офіційно працює 507 тисяч українських заробітчан.

Загалом у сусідній країні працевлаштовано щонайменше 700 тисяч іноземців.

Найбільша кількість іноземців, які зверталися до соцзахисту, були громадяни України - 507 тисяч, Білорусі - 46,2 тисячі та Грузії - 11,1 тисячі.

З усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років - 75% саме українці.

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Автор: УНІАН