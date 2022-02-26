У Кабміні вирішили, що робити, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або на зазначений рахунок.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив постанову про особливості виплат і доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом", - сказав він.

За його словами, Міністерство соціальної політики разом з Пенсійним фондом та іншими органами влади зв'яжуться з одержувачами через особистий e-Кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах.

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