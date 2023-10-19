Набуло чинності рішення РНБО про захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору України, що передбачає реалізацію низки заходів та доручень.

Український уряд (Кабмін) отримав доручення збільшити кількість та посилити спроможність вогневих груп для охорони об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Про це йдеться у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій", що набрало чинності після підписання президентом України Володимиром Зеленським відповідного указу.

Документ, що оприлюднений на сайті глави держави, передбачає реалізацію низки заходів та доручень, у зв’язку з пошкодженням та руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, а також зважаючи на ймовірні подальші атаки по цих об’єктах під час осінньо-зимового періоду.

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Кабінет міністрів, у тому числі повинен забезпечити у десятиденний строк виконання робіт та заходів "із належного інженерного та фізичного захисту (зокрема, щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об'єктів критичної інфраструктури, збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу Збройних сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури".

Уряду також доручено вжити заходів:

щодо забезпечення операторами критичної інфраструктури резервів обладнання та запасних частин для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд, контролю за дотриманням графіків ремонту необхідного обладнання;

створення страхового фонду документації на унікальне обладнання та архівування критичних баз даних (їх частин), зокрема, з використанням хмарних послуг;

забезпечення об'єктів критичної інфраструктури джерелами електроживлення (електрогенераторами) та необхідним обсягом палива для їх стійкого і безперебійного функціонування.

Оператори критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу зобов’язані створити умови для захисту персоналу, організувати та бути готовими провести евакуаційні заходи у разі необхідності. А також віднайти можливість оповіщення населення, яке може потрапити в зону ймовірного ураження об’єкта.

Окрім того, уряд впродовж трьох місяців має затвердити план заходів із відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та знайти джерела фінансування цього плану.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України зобов’язані впродовж місяця підготувати методичні рекомендації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження місцевих програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій.

Упродовж місяця Держспецзв'язку спільно із функціональними і секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури повинні поінформувати уряд про можливість запровадження захищеної електронної комунікаційної мережі для обміну інформацією з обмеженим доступом між суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

Серед інших доручень, зокрема, центральним органам виконавчої влади, обласним військовим адміністраціям за участю операторів критичної інфраструктури вжити у місячний строк заходів щодо недопущення поширення інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про об'єкти критичної інфраструктури.

Міністерство оборони України має запровадити у 2023 році навчальні програми, курси підвищення кваліфікації з радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби для військовослужбовців підрозділів, залучених до забезпечення захисту і оборони об'єктів критичної інфраструктури.

Під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Важливі новини про війну в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, експерти та військові неодноразово вже попереджали, що Росія накопичує ракети для завдання ударів по Україні в зимовий період і має на меті вразити якомога більше об’єктів критичної інфраструктури. Оскільки вже початок опалювального сезону, то є припущення, що тривог побільшає.

Зокрема сьогодні вночі Росіяни били балістикою й дронами, силами української ППО ліквідовано чотири ворожі повітряні цілі.

Так, з 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти випустили, у тому числі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" та одну зенітну керовану ракету С-300.

Зокрема, як поінформували військові, ворог атакував об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три дрони-камікадзе.

У Повітряних силах заявили, що Україні потрібно більше засобів ППО, що здатні впоратись з балістичними ракетами росіян. Йдеться, наприклад, про системи Patriot та IRIS-T.

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