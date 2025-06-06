Зазначається, що додаткове фінансування необхідне для закупівлі озброєння та техніки.

Уряд звернеться при необхідності до парламенту щодо збільшення фінансування Збройних Сил України.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він зазначив, що якщо буде потреба у збільшенні видатків на фінансування Збройних сил України у другому півріччі, то уряд звернеться до парламенту з відповідною пропозицією.

"Якщо в цьому буде потреба у Збройних сил України, то ми всі їх розрахунки уважно проінвентаризуємо, перевіримо з Міністерством фінансів, і звернемося до парламенту за необхідністю за сумою підтримки для Збройних сил", - наголосив Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні парламенту зазначив, що збільшення видатків на оборону необхідне для купівлі озброєння та техніки.

"Є понадпланова потреба ЗСУ, яка визначається режимом військового часу, тому на це реагуємо", - додав він.

При цьому зазначив, що всі ці потреби будуть закриватися з внутрішніх ресурсів.

"Але жодним чином ми не передбачаємо збільшення податків", - наголосив міністр.

Зміни до Бюджетної декларації - останні новини

Мінфін готує Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, розглядаючи два сценарії – базовий і альтернативний, за яким війна триватиме увесь 2026 рік.

Складність цього питання полягає в тому, потрібно за базовим сценарієм скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4% в цьому році),

Проте при розробці Бюджетної декларації відомство розглядає і песимістичний варіант – продовження бойових дій наступного року.

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