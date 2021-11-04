Банки проводили саме таку політику, оскільки це дозволило їм заробляти на безризикових фінансових інструментах.

Довгострокові кредити рефінансування на строк до 5 років, які Національний банк України (НБУ) надавав з травня 2020 року по вересень 2021 року, не допомогли розширити кредитування економіки і були спрямовані банками переважно на купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Довгострокові кредити рефінансування НБУ (на строк до 5 років), запроваджені у березні 2020 року, не допомогли розширити кредитування економіки. Переважна частина отриманого ресурсу рефінансування (плюс 80 млрд грн з квітня 2020 р.) була спрямована банками на купівлю державних цінних паперів", - зазначив Данилишин.

За його словами, банки проводили саме таку політику, оскільки це дозволило їм заробляти на безризикових фінансових інструментах, проте при цьому не збільшується кредитування реального сектору економіки.

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"Зважаючи на більш високі ставки за ОВДП, вкладання надлишкової ліквідності у державні цінні папери дозволило банкам заробляти на безризикових фінансових інструментах, не збільшуючи кредитування. Це свідчить про необхідність корекції стимулів та пріоритетів роботи національної банківської системи", - підкреслив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів 2 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 6,66 млрд грн в еквіваленті.

Автор: Богдан Слуцький