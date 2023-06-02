Багато європейських компаній, які заявили про вхід з Росії, не виконали свою обіцянку.

Західні санкції, введені проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну, ніяк не завадили поставкам імпортного алкоголю на територію агресора, а деякі виробники, які заявили про відхід з РФ, насправді збільшили поставки в Росію.

Як повідомляє проект "Можем объяснить" Poligonmedia, обходити обмеження Москві допомагають компанії з країн Балтії та Чехії. Також повідомляється про те, що багато європейських компаній, які заявили про відхід з Росії, не виконали свою обіцянку.

Так французький концерн Pernod Ricard, що займається виробництвом віскі Chivas Regal, горілки Absolut, коньяку Ararat, джину Beefeater у березні 2022 року заявив про припинення експорту своєї продукції до Росії, проте поставки тривали.

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Про вихід з Росії збрехав і чеський виробник пива Budweiser Budvar. З березня цей концерн поставив до Росії понад 1 млн літрів пива на суму понад 1 млн доларів.

Основним покупцем пива виявилася "Московська пивоварна компанія". Завдяки безперервним поставкам її прибуток у військовий рік виріс в два з половиною рази порівняно з мирним часом (3,3 млрд замість 1,4 млрд).

До Росії ввозиться навіть український Nemiroff. Поставки здійснюють посередники з країн Балтії. Таким чином український алкоголь опиняється на полицях магазинів формату duty Free в 7 російських аеропортах.

Частина західного вина закуповується спеціально для чиновників і силовиків. В рамках держзамовлення західний алкоголь активно закуповує підприємство "Ясень", серед засновників якого - Служба зовнішньої розвідки РФ і Мінмайно.

Алкоголь в Росії

Станом на березень 2023 року в Росії впали продажі всіх товарів, крім алкоголю. Обсяги реалізації алкоголю зросли не тільки в грошах (на 11,2%), але і в літрах (на 0,7%). Різко зріс попит на міцний алкоголь: продажі горілки збільшилися на 2,4%, бренді - на 7,6%, джина - на 41%.

У квітні 2023 року французи відновили поставки всесвітньо відомої горілки в Росію.

Станом на квітень 2023 року міжнародні бренди втратили контроль над експортом та елітний алкоголь широко продавався в РФ. Зокрема, віскі Johnnie Walker і коньяк Remy Martin широко доступні в Росії.

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