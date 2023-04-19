Зокрема, віскі Johnnie Walker та коньяк Remy Martin широко доступні в Росії.

Алкогольні напої преміум-класу від міжнародних брендів потрапляють до Росії попри їхнє рішення піти з російського ринку.

Як пише Bloomberg, це відбувається, зокрема, завдяки схемі паралельного імпорту, під час якої продукція ввозиться до Росії країнами і організаціями, які не дотримують санкцій.

Наявні правила, встановлені російським урядом, дозволяють російським компаніям купувати товари без дозволу власників торгової марки. У такий спосіб влада заспокоює мешканців обкладеної санкціями країни та повертає на полиці не тільки магазинів техніку Apple, одяг і взуття Nike, меблі IKEA та косметику Lancome, а й преміальний алкоголь.

Відео дня

Зокрема, віскі Johnnie Walker від Diageo Plc і коньяк Remy Martin від Remy Cointreau SA широко доступні в Росії, хоча бренди припинили експорт до РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну. В Remy кажуть, що не знають, чи це нерозпродані до виходу запаси, чи результат паралельного імпорту. Через велику кількість посередників, залучених до продажу товару на міжнародному рівні, цим компаніям важко відстежувати свої запаси.

"Ми не знаємо, оскільки ми не продали жодного продукту в Росії з січня 2022 року. У нас немає наочності", – каже представник компанії яка базується в Парижі.

Експерти зауважують, що виробники алкоголю за бажання все ж можуть скоротити імпорт в Росію.

"Вони мають посилити контроль над офіційними дистриб’юторами, щоб переконатися, що вони не продаватимуть покупцям, які поставлятимуть свій алкоголь до Росії. Але це досить дорога робота", – каже Набі Абдуллаєв, партнер консалтингової фірми Control Risks у сфері ризиків у Росії.

Постачання алкоголя в Росію в умовах війни - останні новини

На тлі повномасштабної війни в Україні чимало міжнародних виробників алкоголю вийшли з російського ринку. Примером, компанія Diageo, яка виробляє горілку Smirnoff і джин Tanqueray, заявляє, що припинила експорт своєї продукції до Росії і місцеве виробництво.

Те саме зробила компанія Pernod Ricard SA, виробник горілки Absolut Vodka та ірландського віскі Jameson. Водночас днями компанія спробувала повернутися на російський ринок, мотивуючи це необхідністю зберегти контроль над своїми брендами та обмежити потенційну підробку.

На тлі масової критики від планів відновити поставки до Росії відмовилися, заявивши однак, що "це не завадить Absolut потрапити в руки паралельного ринку, який сильно зріс за останні місяці і над яким немає контролю".

Вас також можуть зацікавити новини: