Курс гривні до євро сьогодні становить 41,95 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 25 копійок - до 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

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Валютний ринок в Україні:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Експерти вважають, що продовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії. Так, долар може коштувати 35 гривень.

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