В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових ФОПів, а закривається – 17 тисяч.

В Україні станом на початок осені офіційно працюють 2 мільйони 52 тисячі 326 фізичних осіб – підприємців. Попри повномасштабне російське вторгнення, кількість малих та середніх бізнесів продовжує зростати та навіть б’є довоєнні рекорди, про що повідомляє Опендатабот.

"Так, наприклад, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових ФОПів. Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі ФОПів на місяць", - йдеться у повідомленні.

Велика війна очікувано вплинула на кількість підприємців у регіонах.

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З квітня 2022 року по вересень 2023 року найбільша негативна різниця між відкриттям та закриттям нових фізичних осіб – підприємців зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії.

Найбільше постраждали Донецька область, яка втратила 8,2 тисячі ФОПів, Харківська (мінус 7,1 тисячі ФОПів), Херсонська (4,5 тисячі), Луганська (3,7 тисячі) та Запорізька (більш ніж 2 тисячі ФОПів).

В той же час у деяких регіонах за цей період відкрилося більше нових ФОПів, аніж закрилося.

Найбільший приріст зафіксовано у Києві, де їхня кількість зросла на 12,9 тисячі, далі йде Львівська область, у якій їх побільшало на 12,3 тисячі, також в трійці регіонів-лідерів опинилася Дніпропетровська область з показником +8,6 тисячі ФОПів.

Бізнес про час великої війни

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Він передбачав, що фізичні особи та підприємства з оборотом до 10 млрд грн можуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, сплати ПДВ та інших платежів.

30 червня 2023 року парламент ухвалив закон, згідно з яким з 1 серпня скасовується єдиний податок в 2% і мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг. Ухвалення закону було умовою, передбаченою угодою з МВФ.

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