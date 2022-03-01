Держава контролюватиме ціни тільки на базові продукти

В Україні запровадять державне регулювання цін на період війни. На базові продукти встановлять фіксовану націнку.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив в ефірі телеканалу Рада.

Відзначається, що за 10 днів забезпечать фінансування по передоплаті виробництва соціально значущих продуктів для держпідприємств, які не знаходяться в зоні бойових дій.

Крім того, він вказав, що в Україну рухаються понад 300 гуманітарних ешелонів за допомогою. Лещенко уточнив, що незахищені верстви населення отримають забезпечені продуктовими наборами.