Нові правила набули чинності 13 квітня.

Правила повернення банківських депозитів в Україні змінили з 13 квітня. Нові правила будуть діяти навіть в тому випадку, якщо банк закриється.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Новий закон вводить 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб і ФОП (разом з нарахованими відсотками, якщо це був депозит). Гарантія буде поширюватися на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не буде поширюватися", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що після закінчення війни через три місяці гарантована сума складе максимум 600 тисяч гривень, а до війни вона становила 200 тисяч гривень.

Водночас якщо вклад був у валюті, то повернуть гроші в гривнях за курсом НБУ тільки в разі закриття банку.

Крім того, "Ощадбанк" буде частиною Фонду гарантування вкладів, тому на нього також поширюються нові правила.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 квітня популярний в Україні проект "Універсал Банку" - monobank завершив перший квартал поточного року зі збитками у сумі понад 100 мільйонів гривень. При цьому збитки за березень склали 548,2 мільйона гривень.

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