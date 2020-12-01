Відповідно зросла сума пов'язаних з ним одноразових допомог, що фінансуються Фондом соцстрахування для постраждалих в результаті нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 197 гривень до 2 270 гривень.

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Про це передає прес-служба Фонду соціального страхування.

Відповідно зросла сума пов'язаних з ним одноразових допомог, що фінансуються Фондом соцстрахування для постраждалих в результаті нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати у разі втрати годувальника.

Так, в повідомленні наголошується, що для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 грудня цього року, розмір допомоги становитиме: потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) - 38 590 гривень; сім'ї в разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) - 227 тисяч гривень; утриманця в разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) - 45 400 гривень.

Раніше ці виплати становили 37 349 гривень, 219 700 гривень і 43 940 гривень відповідно.

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Автор: Леся Лещенко