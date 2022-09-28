Одне з обмежень стосуватиметься максимальної вартості нафти.

Єврокомісія сьогодні запропонує ввести нові санкції проти Росії. У список входить обмеження на максимальну ціну нафти з РФ. Однак окремі старі санкції порекомендують пом'якшити.

Такою інформацією поділилося видання Politico з посиланням на власні джерела. Брифінг за участю країн-членів Євросоюзу відбудеться сьогодні, о 14:30 за Києвом.

Єврокомісія запропонує заборонити судноплавним і страховим компаніям здійснювати перевезення або страхування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище виставленого ліміту. Верхньою планкою планують взяти вартість, за якою Росія продає енергоресурс країнам Азії. Це на 30% дешевше, ніж ціни в Європі.

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Інші держави з числа G7, наприклад, Великобританія, де всі танкери застраховані, введуть аналогічні санкції. Основна ідея обмеження полягає в тому, щоб у таких країн, як Індія і Китай, не було стимулу платити більше за російську нафту. При цьому Греція і Кіпр отримають компенсацію за введення ліміту вартості. Судноплавні галузі згаданих держав заробляли величезні гроші на транспортуванні нафти з РФ. Ось чому вони не бажали підтримувати обмеження цін.

Що стосується пом'якшення старих санкцій, то сюди входить експорт добрив, цементу та іншої продукції. За словами одного з чиновників, це довелося зробити для введення нових обмежень.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Представники країн ЄС вирішили зустрітися і підготувати чергові обмеження проти РФ після оголошення про так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України та часткову мобілізацію.

За словами кореспондента "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікарда Йозвяка, санкції торкнуться хімікатів, машин і сталеливарної продукції. Однак репортер заявляв, що механізм введення ліміту цін на нафту все ще розробляється, тому його не включать у восьмий пакет санкцій.

За даними видання Bloomberg, серед обмежень розглядається відключення від платіжної системи SWIFT останнього російського банку — "Газпромбанку". За такий крок виступають Польща, Ірландія та балтійські країни.

До списку потенційних санкцій також може увійти заборона на експорт смартфонів в Росію і закупівлю алмазів з РФ.

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