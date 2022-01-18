У Києві на одне робоче місце претендує в середньому 2 фахівця.

На початку 2022 року середня заробітна платня на відкритих вакансіях в Києві становить 26 300 грн, а в Київській області – 11 500 грн.

Про це йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua.

Відзначається, що ринок праці Києва та області швидко вийшов з новорічно-різдвяних канікул: роботодавці активно відкривали нові вакансії, шукачі розміщували та оновлювали свої резюме.

"Однак фахівці області були менш активними, ніж столичні фахівці. Це ілюструє показник конкуренції - в Києві на одне робоче місце претендує в середньому 2 фахівці, а в області конкуренція нижча. Це й не дивно - у столиці пропонують вдвічі більшу зарплату, ніж в області", - йдеться в повідомленні.

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За даними grc.ua, в першу чергу в Києві та області потрібні фахівці у сфері продажів, при цьому в області пропозицій більше (31%), ніж у столиці (20%). На другому місці серед пропозицій в Києві є фахівці зі сфери ІТ-17% від усіх актуальних вакансій, в області лише 1% подібних пропозицій.

"Підкреслимо те, що пропозиції з ІТ-сфери є досить мобільними, і часто роботодавці пропонують віддалений формат роботи. Тому претендувати на роботу в столичній ІТ-компанії може фахівець без прив'язки до місця проживання в Києві. Можна працювати та отримувати високу "київську" заробітну плату, живучи в передмісті або області, або навіть в іншому регіоні України", - відзначають аналітики компанії.

Роботу для студентів та людей без досвіду пропонують більше в області (17%), ніж у столиці (8%). Однак пропонована заробітна плата значно нижча, ніж у Києві.

Наступними за популярністю в Києві є пропозиції з професійних сфер Бухгалтерія, управлінський облік і маркетинг, реклама, PR – по 7% в актуальних вакансіях, в області ці фахівці значно менше затребувані. У Київській області значно більше затребувані фахівці зі сфери транспорту та логістики – 11% від актуальних вакансій області.

Як відзначають аналітики кадрового порталу, в цілому столичні заробітні плати у два рази вище, ніж в області. Тільки в пропозиціях для робочого персоналу, представників сфери HoReCa, безпеки та автомобільного бізнесу заробітна плата в Києві та області практично на одному рівні.

"Для прикладу, у сфері продажів в середньому пропонують оклад 12 800 грн, а в області - 9 600 грн. Робота для студентів у столиці теж оплачують значно краще, ніж в області (Київ – 14 800 грн, область – 9 500 грн). Найбільша різниця в заробітних платах у сфері ІТ і у сфері маркетингу, це пов'язано ще й з можливістю працювати в цих сферах віддалено, без прив'язки до місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні піднята з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

Заборгованість по зарплаті:

За даними Державної служби статистики, заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня становила 3,57 млрд грн.

Основна частка заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). Близько половини боргу утворено в Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%) областях та місті Києві (12,9%).

1 липня 2021 року Шмигаль доручив органам влади погасити борги по зарплатах.

Заборгованість підприємств з виплати заробітна платня в Україні у вересні 2021 року зросла на 1,9% у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 жовтня 2021 року становила 4,004 млрд грн.