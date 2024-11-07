Лише один зазнав збитків, статки ще одного не змінилися.

Вісім з десяти найбагатших людей світу збагатилися сукупно ще на 64 мільярди доларів завдяки перемозі Дональда Трампа. І найбільше вигоди отримав його палкий прихильник Ілон Маск, пише Bloomberg.

За підрахунками видання, завдяки перемозі Трампа статки Маска зросли одразу на 26,5 мільярдів доларів і склали 290 мільярдів доларів. Це стало наслідком зростання акцій компанії Tesla у ціні майже на 15%. І це при тому, що акції компаній-конкурентів навпаки впали.

Як пояснили аналітики Bloomberg, Трамп, швидше за все, скасує субсидії на купівлю електромобілів, запроваджені Джо Байденом, а також запровадить додаткові мита на китайські електромобілі. Вважається, усе це піде на користь компанії Tesla, оскільки зроюить ринок менш доступним для її конкурентів.

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Джефф Безос, засновник Amazon, став багатшим на 7,1 мільярда доларів. Крім того свій зиск від перемоги республіканського кандидата отримали колишні керівники Microsoft Білл Гейтс і Стів Балмер, технологічний магнат Ларрі Елісон, колишні керівники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, знаменитий майстер інвестицій Уоррен Баффет.

Єдиний, хто зазнав збитків від перемоги Трампа - це французький мільярдер Бернар Арно. Він втратив близько 1,6% вартості своїх активів. За оцінками економістів, саме європейські корпорації можуть стати головними жертвами Трампа, який раніше анонсував запровадження мит на європейські товари.

Крім того до першої десятки багатіїв світу входить засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг. Його статки не змінилися від перемоги Трампа - хоча його бізнес зосереджений перш за все у США. Раніше Трамп неодноразово звинувачував Цукерберга у цензурі на користь його політичних ворогів і погрожував помститися за це.

Дональд Трамп переміг на виборах в США: реакція ринків

Як писав УНІАН, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США євро впав на 1,9% по відношенню до долара – до $1,072. Це є найгіршим показником серед валют Групи десятки (G10) на сьогоднішній день. Аналітики прогнозують, що наступного року євро може наблизитися до паритету з доларом США. Усе через те, що перед виборам Трамп обіцяв запровадити мита на європейські товари.

Разом з тим перемога Трампа спричинила зростання російських та українських цінних паперів. В Росії вірять, що Трамп допоможе швидше знищити Україну, а в Україні сподіваються, що він допоможе покласти край війні.

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