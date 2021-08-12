Найбільше в липні просіли зарплатні очікування у кандидатів зі сфери бухгалтерії.

У липні 2021 року найбільше зростання зарплати спостерігалося в таких сферах, як транспорт і логістика, юриспруденція та Управління персоналом, а найвищі зарплати - у топ-менеджерів і IT-фахівців.

Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу grc.ua.

Читайте такожЗарплати не вистачає: українці масово проїдають свої зарплати

"Щасливчиками місяця стали фахівці з транспортної та логістичної сфери - у порівнянні з червнем 2021 року, їх компенсація збільшилася на 66%. Також майже на третину (+28%) зросла компенсація, яку пропонують кандидатам зі сфери юриспруденції. Зросли заробітні плати та у фахівців зі сфери управління персоналом. У порівнянні з червнем, зростання зарплат категорії становить +19%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на 16% зросли оклади у працівників категорії "Виробництво, Сільське господарство". В цілому, з 28 професійних сфер, заробітні плати збільшилися у представників 16 категорій.

Згідно з даними аналітиків grc.ua, середня заробітна плата в липні у порівнянні з червнем зросла на 2267 грн і склала трохи більше ніж 16 тис.грн. При цьому 57% роботодавців пропонували оклад майже в півтора раза менше - від 9,5 тис. грн. Ще 24% компаній були готові платити новим співробітникам від 19,1 тис.грн. На компенсацію від 28 тис.грн могли розраховувати 19% претендентів. Оклад від 47,8 тис.грн був доступний для 4% всіх актуальних вакансій липня.

Найвища компенсація липня - у топ-менеджерів (54 тис.грн, зростання заробітної плати категорії в липні в порівнянні з червнем +16%). На другому місці за рівнем заробітних плат - фахівці зі сфери ІТ/телеком. Середня заробітна плата в галузі - близько 53,8 тис. грн. Цікаво, що в червні середня компенсація в IT була вищою на 1% і склала близько 54,1 тис.грн.

На третьому місці серед найбільш високооплачуваних фахівців - експерти зі сфери будівництва та нерухомості. Середній оклад кандидатів категорії в липні становив 26,2 тис.грн.

При цьому найбільше в липні просіли зарплатні очікування у кандидатів зі сфери бухгалтерії та управління фінансами підприємства (-27%), фахівців з індустрії спорту і краси (-26%) і категорії "Мистецтво і медіа" (-24%).

Середня зарплата в Україні:

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Автор: Катерина Жирій